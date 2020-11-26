Radamel Falcao salonda çalışmalara başladı

Galatasaray Kulübü, bugün gerçekleştirilen antrenman sonrası sakat futbolcuların durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Son olarak Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Sakat futbolcuların sağlık durumlarıyla ilgili bilgilendirme yapan sarı-kırmızılı kulüp, Radamel Falcao'nun salonda çalışmalara başladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 10. haftasında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana ısınma hareketleri le başlandı. Daha sonra pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Emre Taşdemir, takımla birlikte çalışmalara katıldı. Marcelo Saracchi ve Peter Etebo, takımdan ayrı özel bir kuvvet programı dâhilinde çalıştı.

FALCAO SALONDA ÇALIŞTI

Radamel Falcao, tedavisinin ardından salonda özel bir çalışma gerçekleştirdi. Bugün baba olma sevinci yaşayan Christian Luyindama izinli olduğu için antrenmanda yer almadı.

Rizespor maçı hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanın ardından tamamlayacak olan takımımız, akşamüstü sponsorumuz Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Trabzon’a hareket ettikten sonra karayoluyla Rize’ye geçerek müsabaka öncesi bu kentte kampa girecek.