Radamel Falcao sözleşmesini uzatacak

İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'ya sezon başında transfer olan eski Galatasaraylı Radamel Falcao, takımı ile 1 yıl daha sözleşme uzatmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer olan ve beylentiyi karşılayamayıp sezon başında İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao, yeni takımında hatırı sayılır bir performans sergiledi.

Sözleşmesini 1 yıl daha uzatacak

ESPN'de yer alan habere göre Rayo Vallecano ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Radamel Falcao, önümüzdeki günlerde takımıyla olan sözleşmesini 1 yıl daha uzatacak.

Önümüzdeki günlerde resmi imzaların atılması planlanıyorİspanyol kulübü, 36 yaşındaki tecrübeli futbolcuyu takımda tutmak isterken, ufak detayların çözülmesinin ardından önümüzdeki günlerde resmi imzaların atılması planlanıyor. Her iki tarafın da sözleşme yenilemeye sıcak bakması nedeniyle konunun kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

Sakatlıklar kadroya girmesine izin vermedi

Kariyerinde Atletico Madrid, Manchester United ve Chelsea gibi Avrupa devlerinin formalarını giymiş olan Falcao, İspanyol ekibinde sezona hızlı bir giriş yapmıştı.

Golcü futbolcu, 9 haftada attığı 5 golle adından söz ettirmişti. Ancak sonrasında Kolombiyalı yıldızın yaşadığı sakatlıklar kadroda devamlılığına engel olmuştu.

Bu sezon Rayo Vallecano'da 8 kez ilk 11 olmak üzere 20 resmi maçta oynadığı ve 769 dakikalık performansıyla 5 gol kaydettiği belirtildi.