Radamel Falcao takım bulamadı

Galatasaray'da sakatlıklar yüzünden yeterli performansı veremeyen Radamel Falcao, sözleşme sonuna kadar sarı-kırmızılı takımda kalacak. Kolombiyalı, istediği şartları sağlayan bir kulüp bulamadı.

Galatasaray 'da beklentilerin çok altında kalan Radamel Falcao'dan, kendisine kulüp bulması istenmişti.

MENAJERİ TAKIM BULAMADI

Pandemi döneminde 5 milyon euroluk maaşında yüzde 17'lik bir indirim yapan Falcao, buna rağmen kulübün ekonomisini bir hayli zorluyor.

Kolombiyalı oyuncu, menajeri aracılığıyla takım arasa da istediği ortamı ve şartları bulamadı.

Tecrübeli santrforun, takım bulamadığı için 1 sene daha sarı-kırmızılı formayı giymek istediği öğrenildi.

33 MAÇ 19 GOL

Sakatlıklarla sık sık başı dertte olan Falcao, 2 sezonda forma giydiği 33 lig maçında 19 gol 3 asistle takıma katkı sağlamıştı.