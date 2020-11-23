Dolar
7.7748
2.0448%
Euro
9.2322
2.1069%
Altın
1874.6
0.0864%
Borsa
1329.8
0.4418%
G. Altın
470.069
2.4448%
Bitcoin
144502.51
1.7691%
EXEN Coin
12.22
-0.48%
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C

    Radamel Falcao tam 25 maç kaçırdı

    Galatasaray'da geldiği günden bu yana sık sık sakatlanan Radamel Falcao, Kayserispor mücadelesinde de forma giyemeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2020 - 10:55
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Radamel Falcao tam 25 maç kaçırdı

    Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Ryan Babel'in ardından Radamel Falcao'nun da bu maçta forma giyemeyeceği kesinleşti.

    25. MAÇINI KAÇIRACAK

    Galatasaray'a geldiği günden bu yana 25. maçını kaçıracak olan Radamel Falcao'nun sakatlık sürecinin 2 hafta sürmesi bekleniyordu ancak Kolombiyalı futbolcunun yaşı nedeniyle ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sürenin 4 haftaya çıktığı bildirildi.

    Radamel Falcao'nun vücudunun pek çok ağrı kesiciye karşı direnç kazanmış durumda olduğu, bu durumun da iyileşmesini geciktirdiği belirtildi.

    Galatasaray'a geldiği günden bu yana toplam 29 maça çıkan Radamel Falcao, sarı-kırmızılı takımda 25 maçı ise kaçırdı.

    Radamel Falcao tam 25 maç kaçırdı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir