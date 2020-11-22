Radamel Falcao: Yılın en iyi zamanlarının tadını çıkarıyorum

Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen ancak bir türlü bekleneni veremeyen Radamel Falcao bu sezon Süper Lig'de 6 maçta 5 gol (3'ü penaltıdan) 2 asist yapmasına karşın taraftarları memnun edemedi.

Geçen sezonun büyük kısmını sakat geçiren Kolombiyalı futbolcu geçen haftalarda da sakatlık geçirerek bu sezonun ilk sakatlığını yaşamıştı.

Tedavisine devam edilen Radamel Falcao'nun Instagram paylaşımları ise devam ediyor.

"YILIN EN İYİ ZAMANLARININ TADINI ÇIKARIYORUM"

Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan Kolombiyalı forvetin, eşiyle birlikte çektirdiği noel fotoğrafının altına "Yılın en iyi zamanlarının tadını çıkarıyorum." sözlerini yazması da dikkat çekti.