Dolar
7.619
0.9152%
Euro
9.0417
0.7734%
Altın
1872.98
0.3321%
Borsa
1323.95
0.8324%
G. Altın
458.851
1.2835%
Bitcoin
141990.49
4.1086%
EXEN Coin
12.31
0.00%
10ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 10 C

    Radamel Falcao: Yılın en iyi zamanlarının tadını çıkarıyorum

    Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2020 - 08:55
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Radamel Falcao: Yılın en iyi zamanlarının tadını çıkarıyorum

    Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen ancak bir türlü bekleneni veremeyen Radamel Falcao bu sezon Süper Lig'de 6 maçta 5 gol (3'ü penaltıdan) 2 asist yapmasına karşın taraftarları memnun edemedi.

    Geçen sezonun büyük kısmını sakat geçiren Kolombiyalı futbolcu geçen haftalarda da sakatlık geçirerek bu sezonun ilk sakatlığını yaşamıştı.

    Tedavisine devam edilen Radamel Falcao'nun Instagram paylaşımları ise devam ediyor.

    Radamel Falcao: Yılın en iyi zamanlarının tadını çıkarıyorum #1

    "YILIN EN İYİ ZAMANLARININ TADINI ÇIKARIYORUM"

    Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan Kolombiyalı forvetin, eşiyle birlikte çektirdiği noel fotoğrafının altına "Yılın en iyi zamanlarının tadını çıkarıyorum." sözlerini yazması da dikkat çekti.

    Radamel Falcao: Yılın en iyi zamanlarının tadını çıkarıyorum #2

    Radamel Falcao: Yılın en iyi zamanlarının tadını çıkarıyorum #3

    Radamel Falcao: Yılın en iyi zamanlarının tadını çıkarıyorum #4

    Radamel Falcao: Yılın en iyi zamanlarının tadını çıkarıyorum #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir