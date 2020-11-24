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    Radamel Falcao yine kayıp

    Radamel Falcao yine kayıp

    Sakatlığı sebebiyle Kayserispor maçında da oynayamayan Radamel Falcao, Galatasaray'da geldiği günden bu yana tam 25 karşılaşmada forma giyemedi.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2020 - 10:30
    • Güncelleme : 24.11.2020 - 10:39
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    Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor'u konuk etti.

    1-0 öne geçmesine rağmen 10 kişi kalan rakibinden gol yiyen sarı-kırmızılılar, sahadan beraberlikle ayrıldı.

    Sakatlığı sebebiyle bu karşılaşmada da forma giyemeyen Radamel Falcao, sosyal medyada gündeme oturdu.

    MAÇLARIN NEREDEYSE YARISINI KAÇIRDI

    Galatasaraylı taraftarlar, geldiği günden bu yana 29 maçta oynayan ve 25. kez sahaya çıkamayan tecrübeli oyuncuya tepki gösterdi.

    Etebo, Luyindama ve Emre Taşdemir'in de sakatlıkları olmasına rağmen takıma girmesi sonrasında Falcao'ya olan tepki sesleri de yükseldi.

    Bazı taraftarların esprili bir dille yaptıkları eleştiriler:

    Radamel Falcao yine kayıp #1

    Radamel Falcao yine kayıp #2

    Radamel Falcao yine kayıp #3

    Radamel Falcao yine kayıp #4

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