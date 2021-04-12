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    Radamel Falcao'dan ameliyat sonrası ilk fotoğraf

    Radamel Falcao'dan ameliyat sonrası ilk fotoğraf

    Antrenmanda yaşadığı çarpışma sonrası yüzünde kırıklar oluşan Radamel Falcao, talihsiz sakatlık sonrası ilk kez fotoğraf paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2021 - 12:09
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 13:29
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    Dün yapılan antrenmanda girdiği hava topu mücadelesinde Kerem Aktürkoğlu ile kafa kafaya çarpışan ve yüz kemiklerinde kırıklar tespit edilen Radamel Falcao, ameliyat edildi.

    35 yaşındaki futbolcuya anestezi altında kapalı müdahale gerçekleştirildi. Hastanede müşahede altında olan Falcao’nun, doktorların kararına göre 1-2 gün içinde taburcu edilmesi bekleniyor.

    Radamel Falcao dan ameliyat sonrası ilk fotoğraf #1

    HASTANEDEN İLK FOTOĞRAF

    Öte yandan birkaç gün sadece sıvıyla beslenecek olan Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan da paylaşım geldi.

    Yüzünün sol kısmında sargılar bulunan golcü futbolcunun tamamen iyileşmesinin 3 haftayı bulacağı öğrenilirken, maçlara özel maskeyle çıkmasının da değerlendirildiği bilgisine ulaşıldı.

    Radamel Falcao dan ameliyat sonrası ilk fotoğraf #2

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