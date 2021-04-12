Radamel Falcao'dan ameliyat sonrası ilk fotoğraf

Antrenmanda yaşadığı çarpışma sonrası yüzünde kırıklar oluşan Radamel Falcao, talihsiz sakatlık sonrası ilk kez fotoğraf paylaştı.

Dün yapılan antrenmanda girdiği hava topu mücadelesinde Kerem Aktürkoğlu ile kafa kafaya çarpışan ve yüz kemiklerinde kırıklar tespit edilen Radamel Falcao, ameliyat edildi.

35 yaşındaki futbolcuya anestezi altında kapalı müdahale gerçekleştirildi. Hastanede müşahede altında olan Falcao’nun, doktorların kararına göre 1-2 gün içinde taburcu edilmesi bekleniyor.

HASTANEDEN İLK FOTOĞRAF

Öte yandan birkaç gün sadece sıvıyla beslenecek olan Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan da paylaşım geldi.

Yüzünün sol kısmında sargılar bulunan golcü futbolcunun tamamen iyileşmesinin 3 haftayı bulacağı öğrenilirken, maçlara özel maskeyle çıkmasının da değerlendirildiği bilgisine ulaşıldı.