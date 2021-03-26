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Radamel Falcao'dan çiftlik ziyareti
Radamel Falcao, Marcao ve Saracchi, milli arada Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderek vahşi hayvanların da yer aldığı bir çiftliği ziyaret etti.
- Haber Merkezi
- 26.03.2021 - 11:24
- Güncelleme : 26.03.2021 - 11:48
2022 Dünya Kupası grup eleme maçları için liglere ara verilirken, milli takımlarına çağrılmayan futbolcular kısa süreli tatile çıktı.
Soluğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde alan Radamel Falcao, Marcao ve Marcelo Saracchi çiftlik ziyaretinde bulundu.
YILAN VE ASLANLARLA FOTOĞRAF ÇEKİLDİLER
Aslan ve yılanların olduğu çiftlikte vakit geçiren futbolcular, hayvanlarla fotoğraf çektirdi.
Halka açık hizmet vermeyen Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bu çiftliği, birçok ünlü isim ziyaret ediyor.
Ziyaretten kareler: