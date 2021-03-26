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Radamel Falcao'dan çiftlik ziyareti

Radamel Falcao'dan çiftlik ziyareti

Radamel Falcao, Marcao ve Saracchi, milli arada Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderek vahşi hayvanların da yer aldığı bir çiftliği ziyaret etti.