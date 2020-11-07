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    Radamel Falcao'dan yönetime ocak ayı teklifi

    Radamel Falcao'dan yönetime ocak ayı teklifi

    Galatasaray'ın yüzde 15'lik indirim talebini kabul eden Falcao'dan yönetime bir teklif geldi. Kolombiyalı golcünün, "Maaşımı ödemekte zorlanacaksanız ocak ayında gidebilirim" dediği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2020 - 09:42
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    Galatasaray'ın Monaco'dan büyük umutlarla transfer ettiği Radamel Falcao, geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kendisini gösterememişti.

    YİNE SAKATLANDI

    Bu sezona iyi başlayan Kolombiyalı golcünün bir kez daha sakatlanması teknik heyetin canını sıktı.

    Sivasspor maçında forma giyemeyecek olan 34 yaşındaki futbolcunun, maaş konusunda yönetimle bir görüşme yaptığı öğrenildi.

    "GİTMEMİ İSTİYORSANIZ ZORLUK ÇIKARMAM"

    Yönetimin yüzde 15'lik indirim talebini kabul eden Falcao'nun, "İndirim talebinizi kabul ediyorum. Ayrıca ücretimi ödemekte zorlandığınızı biliyorum. Eğer ocak ayına kadar kulübün şartlarında bir düzelme olmazsa ve sizden de kulüpten gitmem yönünde bir istek gelirse hiç zorluk çıkarmam. Bu konuda size söz verebilirim." dediği belirtildi.

    Falcao, bonuslarla birlikte 7 milyon euroyu bulan maaşıyla Türkiye’nin en pahalı futbolcusu konumunda.

    Radamel Falcao dan yönetime ocak ayı teklifi #1

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