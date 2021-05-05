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    Radamel Falcao'nun hayatı dizi oluyor

    Radamel Falcao'nun hayatı dizi oluyor

    Galatasaray'ın deneyimli ismi Radamel Falcao'nun hayat hikayesi, televizyonda bir dizi projesi olacak.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2021 - 14:35
    • Güncelleme : 05.05.2021 - 15:23
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    Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao'nun hayatı dizi oluyor.

    HAYATI DİZİ OLUYOR

    Kolombiya basınında yer alan habere göre; ülkenin en kariyerli oyuncularından biri olan Falcao'nun bir yapım şirketi tarafından hayatının dizi yapılacağı öğrenildi.

    Radamel Falcao nun hayatı dizi oluyor #1

    Kariyerinde Atletico Madrid, River Plate, Porto, Monaco, Manchester United, Chelsea ve Galatasaray formaları giyen yıldız santrforun da bu projeye sıcak baktığı ve yaz aylarında yapımcıyla konuşacağı belirtildi.

    İYİ BİR GELİR OLACAK

    35 yaşındaki golcünün bu projeden iyi bir para kazanması bekleniyor.

    Radamel Falcao nun hayatı dizi oluyor #2

    Radamel Falcao nun hayatı dizi oluyor #3

    Radamel Falcao nun hayatı dizi oluyor #4

    Radamel Falcao nun hayatı dizi oluyor #5

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