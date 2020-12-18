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    Radamel Falcao'nun ilginç istatistiği

    Radamel Falcao'nun ilginç istatistiği

    Karagümrük maçında da forma giyemeyecek olan Radamel Falcao, oynadığı maç (29) ile kaçırdığı karşılaşmaların (29) sayısını eşitledi.
    • Haber Merkezi
    • 18.12.2020 - 09:16
    • Güncelleme : 18.12.2020 - 09:29
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    Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Kolombiyalı forvet Radamel Falcao, sakatlığı sebebiyle bu mücadelede de oynayamayacak.

    Geldiği günden bu yana sık sık sakatlanan ve birçok maçta takımını yalnız bırakan 34 yaşındaki futbolcu, ilginç bir istatistiğe imza attı.

    Radamel Falcao nun ilginç istatistiği #1

    EŞİTLEDİ

    Şu ana kadar sarı-kırmızılı formayla 29 maça çıkan Falcao, oynadığı ile kaçırdığı maç sayısını eşitledi.

    Tecrübeli futbolcu, bu akşamki Karagümrük karşılaşmasıyla birlikte 29'uncu resmi maçını kaçırmış olacak.

    Radamel Falcao nun ilginç istatistiği #2

    7 MİLYON EURO KAZANIYOR

    5'i garanti, bonuslarla birlikte 7 milyon euro kazanan Falcao'nun, devre arası ya da sezon sonunda takımdan gönderilmesi bekleniyor.

    Radamel Falcao nun ilginç istatistiği #3

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