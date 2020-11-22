Dolar
7.619
0.9152%
Euro
9.0417
0.7734%
Altın
1872.98
0.3321%
Borsa
1323.95
0.8324%
G. Altın
458.851
1.2835%
Bitcoin
141990.49
4.1086%
EXEN Coin
12.28
-0.64%
10ºC
İstanbul
Yağmur 10 C

    Radamel Falcao'nun sakatlığının uzama sebebi

    Galatasaray'da 5 Kasım'da yapılan idmanda sakatlanan Falcao, 15 gündür yok. İdmanı sağ üst ön adale grubunda ağrı hissettiği için bırakan Kolombiyalı golcünün sahalara neden dönemediği ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2020 - 13:47
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Radamel Falcao'nun sakatlığının uzama sebebi

    Orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilen Kolombiyalı golcünün, iki haftalık milli arada sahalara dönmesi bekleniyordu. Ancak yaşı nedeniyle ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sürenin 4 haftaya çıktığı bildirildi.

    AĞRI KESİCİYE KARŞI DİRENÇ KAZANDI

    Radamel Falcao'nun vücudunun pek çok ağrı kesiciye karşı direnç kazanmış durumda olduğu, bu durumun da iyileşmesini geciktirdiği belirtiliyor.

    Radamel Falcao nun sakatlığının uzama sebebi #1

    ATLETICO'NUN EN PAHALISI

    Galatasaray'ın Monaco'dan aldığı Radamel Falcao, eski başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Kolombiya AS gazetesi, Atletico Madrid'in son 10 yıldaki oyuncu satışları baz alındığında en değerli 3 isimden birinin Falcao olduğunu yazdı.

    İspanyol ekibinin, Griezmann (107 milyon euro), Radamel Falcao (51 milyon euro) ve Diego Costa (32 milyon euro) satışlarından dev gelir elde ettiği ifade edildi.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir