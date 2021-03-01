Radamel Falcao'nun sözleşmesindeki bonus maddesi

Sözleşmesinde '10 maç oynarsa 500 bin euro (4.5 milyon TL) alır' şeklinde bir madde bulunan Falcao, Erzurumspor karşılaşmasında 10 dakika süre aldığı için bu parayı almayı hak kazandı.

Galatasaray'a geldiği günden bu yana sık sık sakatlanan Radamel Falcao, formasını Mostafa Mohamed'e kaptırmıştı.

Haftalardır yedek kulübesinde oturan Kolombiyalı futbolcu, buna rağmen para kazanmaya devam ediyor.

10 DAKİKA OYNADI 4.5 MİLYON TL KAZANDI

5 milyon euroluk garanti ücretinin yanı sıra, sözleşmesinde birçok bonus maddesi yer alan Kolombiyalı futbolcunun, Erzurumspor maçında sırf 10 dakika süre aldığı için 500 bin euro (4.5 milyon TL) kazandığı ortaya çıktı.

Bu sezon ligde 9, UEFA Avrupa Ligi’nde ise 1 maçta forma giyebilen Falcao’nun mukavelesinde, oynadığı maç sayısına yönelik bonusları bulunuyordu.

Falcao bu sezon 5 maça ilk 11’de çıkarken, sonradan oyuna dahil olduğu karşılaşmaların sayısı da Erzurum maçıyla beraber 5’e çıkınca, toplamda 10 karşılaşmada sahada yer almış oldu.

35 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle bu sezon 16 maç kaçırırken, 1 karşılaşmada ise cezası nedeniyle forma giyemedi.