Radamel Falcao'nun sözleşmesindeki Monaco maddesi

Falcao'nun Monaco'dan nasıl bonservis bedeli ödenmeden transfer edildiği ortaya çıktı. Galatasaray eğer golcü futbolcuyu satarsa, kazanılan paranın yüzde 60'ı Fransız ekibinin kasasına girecek.

Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı ancak henüz istediği verimi alamadığı Radamel Falcao ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

YILLIK 7.5 MİLYON EURO ALIYOR

5 milyon euro garanti maaş alan, bonuslarla birlikte yıllık kazancı 7.5 milyon euroyu bulan Kolombiyalı golcünün sözleşme şartları futbolseverleri hayrete düşürdü.

PARANIN YÜZDE 60'I MONACO'YA GİDECEK

34 yaşındaki futbolcu için Monaco'ya herhangi bir bonservis bedeli ödemeyen sarı-kırmızılıların, Fransızları nasıl ikna ettiği ortaya çıktı.

Yapılan anlaşmaya göre, Falcao eğer başka bir takıma satılırsa, elde edilecek gelirin yüzde 40'ı Galatasaray'ın, yüzde 60'ı ise Monaco'nun kasasına girecek.

Tecrübeli oyuncunun adı bir süredir David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami kulübüyle anılıyor.