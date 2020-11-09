Radamel Falcao'nun tedavisine devam edildi

Galatasaray Kulübü, antrenmanda sakatlandığı için Sivasspor maçında forma giyemeyen Radamel Falcao'nun sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı.

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Sivasspor maçında tam süre forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer oyuncuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları üzerinde durduğu aktarıldı.

Milli takımlara davet edilen Ömer Bayram, Kerem Aktürkoğlu, Omar Elbadellaoui, Martin Linnes, Christian Luyindama, Peter Etebo, Sofiane Feghouli ve Ryan Babel ile birlikte ikinci kez baba olan ve izinli olarak Uruguay'a giden Marcelo Saracchi'nin antrenmanda yer almadığı kaydedildi.

TEDAVİSİNE DEVAM EDİLDİ

Radamel Falcao'nun tedavisine devam edildiği belirtildi. Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına salı günü devam edecek.