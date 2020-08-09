Radamel Falcao'ya maaşında indirim talebi

Yıllık maaş bütçesini 40 milyon euroya indirmek isteyen G.Saray, Kolombiyalı forvet Radamel Falcao'dan da 750 bin euroluk indirim istedi.

Yeni sezonda maaş yükünü azaltmak isteyen Galatasaray, yerli ve yabancı futbolculardan indirim konusunda anlayış bekliyor.

Takımın en çok kazanan futbolcusu olan Radamel Falcao'ya giden yönetim, futbolcudan maaşında fedakarlığa gitmesini istedi.

750 BİN EURO İNDİRİM İSTENİYOR

Bu sezon yaşadığı sakatlıklarla adından söz ettiren Kolombiyalı yıldız şu anda yıllık 5 milyon euro garanti ücret kazanıyor. Falcao'nun %15'lik indirimi kabul etmesi halinde ücretinin 4 milyon 250 bin euroya indirileceği öğrenildi.

Golcü futbolcunun bu teklife henüz bir cevap vermediği belirtildi.

21 MAÇ KAÇIRDI

Radamel Falcao geride kalan sezon sadece 22 resmi maçta forma giyerken tam 21 karşılaşmada sakatlığı yüzünden görev yapamadı.

Süper Lig’de 15, Şampiyonlar Ligi’nde 3 ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 3 maç kaçıran 34 yaşındaki Kolombiyalı forvet rakip ağları 11 kez havalandırdı. Ligde 10, kupada 1 gol kaydeden Falcao, Şampiyonlar Ligi’nde golle buluşamadı.