Edin Dzeko, Rade Krunic'e tesisleri gezdirdi! Dikkat çeken fotoğraf... Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli orta sahası Rade Krunic, transfer sürecinde çok sabırsızlandığını belirtti. Öte yandan Krunic'e tesisleri gezdiren Edin Dzeko'nun fotoğrafı sarı-lacivertli taraftarların dikkatini çekti.

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Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sona erdirmek için her türlü fedakarlığı yapan Fenerbahçe, uzun süredir peşinden koştuğu Milan'ın orta sahası Rade Krunic'i sezon sonuna kadar kiraladı.

İsmail Kartal ile tanışan Rade Krunic, takımla çıktığı ilk antrenman öncesi Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.

"Burada olmaktan çok mutluyum"

Sabırsızlıkla bu anı beklediğini dile getiren oyuncu, ''Burada olduğum için gerçekten kendimi mutlu hissediyorum. Dün tesisteydim ve antrenman yaptım. Her şey yolunda. Bugün de takımla ilk antrenmanımı yapmış olacağım.'' dedi.

Edin Dzeko ile çok defa konuştuk. Özellikle bu ay Fenerbahçe'ye bir an evvel gelmek istedim. O da aynı şekilde benim burada olmamı istedi. Onunla yapmış olduğumuz konuşmalarda genelde bana Fenerbahçe ile alakalı çok güzel şeyler söyledi. Ben de onun gibi burada olmaktan dolayı çok mutluyum.

"Dzeko ve Zajc ile konuştuk"

Sabırsızlıkla Fenerbahçe'yi beklediğini söyleyen Krunic sözlerini şöyle tamamladı:

Taraftarlara minnettarım. Onlara çok teşekkür ediyorum. Nasıl ki onlar benim buraya gelmemi istediler, çok fazla istediler. Ben de aynı şekilde Fenerbahçe'nin oyuncusu olmayı çok ama çok istedim. Zaten Edin Dzeko ve Miha Zajc ile de konuşmuştuk. Buradaki atmosferden ve taraftarlardan onlar da bana bahsettiler. Fenerbahçe'ye katılabilmek adına sabırsızlıkla bu anı bekledim.

Edin Dzeko'dan fedakarlık

Öte yandan paylaşılan fotoğrafta Edin Dzeko'nun dizindeki izler ise Fenerbahçelilerin dikkatini çekti.

Geçtiğimiz haftalarda oynanan Galatasaray derbisi öncesinde sakatlanan başarılı futbolcu 1 maç dinlendirilmesinin ardından sarı-kırmızılı takıma karşı sahada yer almıştı.

Bu maçtan beridir sakat oynayan Boşnak futbolcunun yaptığı fedakarlık Krunic'le çekilen fotoğrafta da net şekilde belli olmuş oldu.