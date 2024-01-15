Rade Krunic, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı Fenerbahçe'nin Serie A ekibi Milan'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Rade Krunic, sarı-lacivertlilerde takımla birlikte ilk kez idmana çıktı.

İHA

Fenerbahçe, çarşamba akşamı Türkiye Kupası 5. Turu’nda Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı çalışmayla başladı.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Rade Krunic de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Krunic, tesisleri gezdi

Can Bartu Tesisleri'ndeki idman öncesi Teknik Direktör İsmail Kartal ile sohbet eden ve yeni takım arkadaşlarıyla tanışan Krunic, ardından tesisleri gezdi.

Rade Krunic’e, kaptan Edin Dzeko eşlik etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)