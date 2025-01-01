Rade Krunic: Türkiye bana göre bir ülke değildi

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Fenerbahçe'nin sezon başında yollarını ayırdığı Rade Krunic, çarpıcı açıklamalara imza attı.

Sarı-lacivertlilerden ayrılan ve Sırp takımı Kızılyıldız'la 3 yıllık sözleşme imzalayan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Telegraf'a konuştu.

"KARİYERİMİ KIZILYILDIZ'DA BİTİRMEK İSTİYORUM"

Kariyerini Kızılyıldız'da sonlandırmak istediğini belirten Krunic, şu sözleri sarf etti:

Eğer kulübün bana ihtiyacı olursa kariyerimi Kızılyıldız'da bitirmek istiyorum. Üç yıllık bir sözleşme imzalayarak kulüple ilgili niyetlerimi yeterince ifade ettiğimi düşünüyorum.

"TÜRKİYE BANA GÖRE BİR ÜLKE DEĞİLDİ"

Kışın transfer olmakla yazın transfer olmak arasında fark olduğunu dile getiren Rade Krunic, şunları dedi:

Yeni sezona yeni bir başlangıç olarak baktım ama yolumu bulamadım. Türkiye bana göre bir ülke değildi.

"AYRILMAMIN SEBEBİ MOURINHO DEĞİL"

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho'dan övgüyle bahseden tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe'den ayrılmasının sebebinin Portekizli teknik adam olmadığını söyledi ve şu açıklamayı yaptı:

Bana göre mükemmel bir antrenör olan Mourinho geldi. Ayrılmamın sebebinin o olduğunu söyleyemem ama benim pozisyonumda başka bir oyuncuyu, farklı özelliklere sahip, daha defansif birini istiyordu. Yabancılar için kontenjan sınırlı olduğundan yedek kulübesinde oturmaktansa oynayacağım yere gitmenin daha iyi olduğu sonucuna vardık.

KIZILYILDIZ KARİYERİ

Fenerbahçe'den yaz transfer döneminde Kızılyıldız'a imza atan Krunic, Sırp temsilcisinde 15 maçta sahaya çıktı ve 3 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.

FENERBAHÇE FORMASINI 22 KEZ GİYDİ

5 milyon euro piyasa değeri bulunan Krunic, Fenerbahçe formasını ise 22 kez giydi. Tecrübeli isim, bu maçlarda 1 asistle mücadele etti.