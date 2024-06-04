Rade Krunic'e Suudi Arabistan ilgisi

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Milan'dan 3.5 milyon euroya bonservisi alınan Rade Krunic'in Fenerbahçe macerası sadece yarım sezon sürecek.
Boşnak yıldızın menajeriyle görüşen sarı-lacivertli yönetim, kulüp bulması yönünde talimat verdi.
Arabistan'dan talipleri var
Son sezonlara Milan ile damga vuran Rade Krunic'e Suudi Arabistan'dan talipler çıktı. Krunic, bu teklifleri değerlendirip kısa süre içinde takımdan ayrılabilir.
Sezon performansı
Fenerbahçe ile yarım sezonda 18 maça çıkan Krunic, 1 asist yaptı.
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