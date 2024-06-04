Rade Krunic'e Suudi Arabistan ilgisi
ensonhaber.com

Milan'dan 3.5 milyon euroya bonservisi alınan Rade Krunic'in macerası sadece yarım sezon sürecek.

Boşnak yıldızın menajeriyle görüşen sarı-lacivertli yönetim, kulüp bulması yönünde talimat verdi.

Arabistan'dan talipleri var

Son sezonlara Milan ile damga vuran Rade Krunic'e Suudi Arabistan'dan talipler çıktı. Krunic, bu teklifleri değerlendirip kısa süre içinde takımdan ayrılabilir.

Sezon performansı

Fenerbahçe ile yarım sezonda 18 maça çıkan Krunic, 1 asist yaptı.