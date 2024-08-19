Rafa Silva, 3. maçını da boş geçmedi Beşiktaş'ın 31 yaşındaki futbolcusu Rafa Silva, siyah-beyazlı forma altında çıktığı ilk 3 maçta da gol sevinci yaşadı.

İHA

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların golleri 13. ve 23. dakikada Ciro Immobile, 56. dakikada Rafa Silva, 90+5. dakikada da Ernest Muçi'den geldi.

ÜÇÜNCÜ MAÇINDA DA ATTI

Portekizli futbolcu Rafa Silva, bu golle birlikte siyah-beyazlılarda çıktığı üçüncü maçında da gol sevinci yaşamış oldu.

Süper Kupa'da Galatasaray karşısında gol bulan Rafa Silva, ligde geçen hafta oynanan Samsunspor müsabakasında da sahneye çıkarak fileleri sarsmıştı.

88 DAKİKA SAHADA KALDI

Antalyaspor mücadelesine ilk 11'de başlayan 31 yaşındaki oyuncu, 88. dakikada yerini Ernest Muçi'ye bıraktı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)