Rafa Silva ayrılmaya hazırlanıyor

Beşiktaş'ta bir süredir Rafa Silva krizi yaşanıyor...

Takımın 1 numaralı yıldızı olarak gösterilen ve taraftarın en güvendiği isim Rafa Silva, bir daha siyah-beyazlı formayı giymek istemediğini dile getirdi.

SILVA'YLA GÖRÜŞME

Katılmadığı dünkü antrenmanın ardından Başkan Serdal Adalı ile bir araya gelen Rafa, Türkiye’de mutsuz olduğunu, ayrılmak istediğini söyledi ve kendisine kolaylık gösterilmesini istedi.

Adalı’ya 'Futbolu bırakmayı düşünüyorum' diyen Portekizli hakkında kulüpten yapılan resmi açıklamada ise "Rafa Silva, ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere 15 Kasım Cumartesi akşamına kadar kulübümüzden izin istemiştir." denildi.

YARIN RESMİLEŞİYOR

Rafa Silva’nın Beşiktaş’tan ayrılığı yarın resmileşiyor...

Kulüpten yapılan açıklamada, özetle, "Serdal Adalı ve Sergen Yalçın’ın katılımlarıyla Rafa Silva’nın kulübümüzdeki geleceği olmak üzere futbol takımımızın gündemindeki konulara dair basın toplantısı düzenlenecektir." bilgisi paylaşıldı.

Bu toplantıda Rafa soruları da yanıt bulacak.

TARAFTARLAR MARKAJA ALDI

Özellikle evini özlediği, futboldan soğuduğu ve ailesiyle birlikte olmak istediği konuşulan Rafa Silva’nın takımda kalması için taraftarlar seferber oldu.

Tesislerden dün akşam ayrıldığı sırada aracının önünü kesen taraftarlar “Gitme” diye bağırdı. X üzerinden ‘Bizimle Kal’ kampanyası başlatılan Portekizlinin ayrılmaması adına eşine de sosyal medyadan mesajların atıldığı öğrenildi.