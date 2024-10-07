Rafa Silva bir anda durdu! 29 Ağustos'tan bu yana... Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, 29 Ağustos'tan bu yana oynadığı 7 maçta gol veya asist katkısı yapamadı.

Haber Merkezi

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, skora etki açısından sezona harika bir giriş yapsa da 29 Ağustos'tan bu yana adını tabelaya yazdıramadı.

Sezona 5 maçta 4 gol 3 asistle başlayan Rafa Silva, ligde skora son katkısını 18 Ağustos'taki Antalyaspor maçında 1 golle, resmi maçlarda ise 29 Ağustos'ta Lugano'ya karşı 1 gol ve 1 asistle yaptı.

OYUN İÇİ ETKİNLİĞİ DÜŞMEDİ AMA...

Portekizli oyuncu, oyun içerisindeki etkinliğini ve takım içerisindeki liderlik rolünü yitirmese de adını bir türlü skora yazdıramadı. Beşiktaş, Rafa'nın skora etki edemediği 5 lig maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı, Avrupa Ligi'nde ise oynadığı 2 maçta yenildi.

MİLLİ ARADA DİNLENECEK

Milli ara sonrası 6 maça ilk 11'de başlayıp sadece iki maçta kenara gelen Rafa'nın, milli arada yorgunluğunu atlatıp skorer kimliğine dönmeyi hedeflediği öğrenildi.

"DURDURAMAYACAKSINIZ" PAYLAŞIMI GÜNDEMDE

Beşiktaş'ın Rafa Silva'ya yapılan faullerin ardından yaptığı "Durduramayacaksınız" paylaşımı da gündeme oturdu.

Siyah-beyazlıların bu paylaşımının ardından katkı veremeyen Silva için rakip takım taraftarları, "Kendi kendine durdu." şeklinde paylaşımlar yaptı.