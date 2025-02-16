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Rafa Silva, bu sezonki gol sayısını 11'e çıkardı

Rafa Silva, bu sezonki gol sayısını 11'e çıkardı Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Rafa Silva, Trabzonspor maçında attığı golle Süper Lig’deki gol sayısını 6’ya çıkardı. Rafa, tüm kulvarlarda ise 11 gole ulaştı.