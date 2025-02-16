Rafa Silva, bu sezonki gol sayısını 11'e çıkardı

İHA
Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor ile mücadele etti ve rakibini 2-1 yendi.
Siyah-beyazlıların ilk golünü, 53. dakikada Portekizli futbolcu Rafa Silva kaydetti.
LİGDE 6. GOLÜNÜ ATTI
Rafa bu golle ligdeki gol sayısını da 6'ya çıkardı.
Süper Lig'deki 21. maçına çıkan Silva, Antalyaspor'a 2, Samsunspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Trabzonspor maçlarında 1'er gol sevinci yaşadı.
TÜM KULVARLARDA 11 GOLÜ VAR
Rafa Silva’nın, tüm kulvardaki gol sayısı ise 11’e çıkardı.
Süper Lig, Avrupa Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Kupa’da toplam 33 mücadelede görev alan 31 yaşındaki oyuncunun 7 de asisti bulunuyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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