Rafa Silva, gollerine devam ediyor

İHA

Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş, evinde Galatasaray’ı 2-1 yendi. Siyah-beyazlıların gollerini Rafa Silva ve Gedson Fernandes kaydetti.

Rafa, bu golle ligde 26. maçında 8. kez gol sevinci yaşamış oldu.

SON 11 MAÇTA 9 GOLE KATKI

Portekizli oyuncu, ligdeki son 11 müsabakada 5 gol, 4 asiste imza attı.

Tecrübeli futbolcu, söz konusu gol ve asistlerin çoğunu ise Ole Gunnar Solskjaer göreve geldikten sonra kaydetti.

Rafa Silva, Ole’nin takımın başına geçmesinin ardından 4 gol, 3 asistle takımına katkı sağladı.