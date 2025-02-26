Rafa Silva, gollerini sürdürüyor

İHA

Türkiye Kupası D Grubu son maçında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların gollerini 10. dakika Keny Arroyo ve 76. dakikada Rafa Silva attı.

Bu sezon Süper Lig'de 22, Türkiye Kupası'nda 2, Süper Kupa'da 1 ve UEFA Avrupa Ligi'nde 10 karşılaşmaya çıkan Rafa, 13 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

HER KULVARDA GOL ATTI

Portekizli oyuncu, söz konusu 13 golün 7'sini ligde, 2'sini kupada, 3'ünü Avrupa Ligi'nde ve 1'ini de sezon başında Süper Kupa'da kaydetti.

FORMU ARTTI

31 yaşındaki oyuncu, ayrıca ligde ve kupada görev aldığı son 4 maçta da rakip fileleri havalandırdı.