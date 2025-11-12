Rafa Silva için futbolu bırakacağı iddiası!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın mutsuz olduğu ve ayrılacağı yönündeki gelişmeler gündemi meşgul ederken, bu kez çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Siyah-beyazlı takımın yıldız ismi Rafa Silva'nın futbolu bırakmak istediği ileri sürüldü.

FUTBOLU BIRAKMA DÜŞÜNCESİ

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Rafa Silva, başkan Serdal Adalı'ya futbolu bırakma yönündeki düşüncesini iletti.

DERBİ ÖNCESİ KONUŞTU

Rafa Silva, Fenerbahçe derbisi öncesinde Serdal Adalı ile yaptığı konuşmada futbolu bırakmak istediğini ve devam etmek istemediğini söyledi.

Serdal Adalı ise kendisini derbide oynaması için ikna etti.

YENİDEN BİR ARAYA GELECEKLER

"Bu derbide benim için oyna" diyen Adalı'yı kırmayan Rafa Silva'nın siyah-beyazlıların başkanı ile kısa bir süre içerisinde yeniden bir araya geleceği öne sürüldü.

Mutlu olmadığını ve gerekirse futbolu bırakacağını söyleyen Rafa için kısa bir süre içerisinde detaylar netleşecek.

SERGEN YALÇIN'LA GÖRÜŞMEYE İKNA OLMADI

Öte yandan Beşiktaş Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber'in geçtiğimiz günlerde Rafa Silva'yı görüşmek için çağırdığı ancak Portekizli futbolunun bunu kabul etmediği iddia edildi.

Daha sonra Sergen Yalçın'ın Rafa Silva ile görüşmeye ikna olduğu ancak Rafa'nın bu öneriyi de kabul etmediği öne sürüldü.

Portekizli yıldızın "Hocaya çok saygı duyuyorum ama ben kararımı verdim, çok bir şey değişmez" dediği iddia edildi.

ACİL KARAR ALINABİLİR

Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Rafa Silva ile son bir kez daha görüşecek ve Portekizli yıldızın durumu netleşecek.

Bu görüşmede Adalı, Rafa Silva'yı ikna etmeye çalışacak.

Yetenekli oyuncu, kararında diretmesi halinde Beşiktaş yönetimi acil bir karar alacak.

"BİR TAKIMLA ANLAŞIRSA TAZMİNAT ÖDESİN"

Bu arada bazı yöneticilerin Rafa Silva'nın futbolu bırakma düşüncesi nedeniyle sözleşme fesih talebi sonrası "Bu anlaşmaya madde koyalım, yeniden oynar ve bir takımla anlaşırsa tazminat ödesin" görüşünde olduğu iddia edildi.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Beşiktaş'ta 65 maça çıkan ve taraftarın gönlünü kazanan Rafa Silva, bu karşılaşmalarda 23 gol ve 16 asistlik performans sergiledi.

32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2027 yılının haziran ayında sona erecek.