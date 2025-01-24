Rafa Silva performansıyla parlıyor

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Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, Avrupa Ligi'ndeki Athletic Bilbao maçında gösterdiği performansla adeta parladı.

Siyah-beyazlıların 4-1'lik galibiyetinde 1 gol ve 2 asistle başrolü oynayan Silva, sezon başındaki formuna geri döndüğünü ispatladı.

SEZONUN EN FORMDA İSMİ

Sezona müthiş bir başlangıç yapan Rafa Silva, taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Ancak takım genelindeki düşüş, Portekizli yıldızı da etkilemişti.

Son haftalarda yeniden yükselişe geçen Silva, Athletic Bilbao karşısında sergilediği oyunla Dolmabahçe’de bir futbol resitaline imza attı.

30 MAÇTA 16 SKOR KATKISI

Bu sezon farklı kulvarlarda toplam 30 maça çıkan Rafa Silva, 9 gol ve 7 asistle takımına ciddi bir katkı sağladı.

Ligde 19, Avrupa Ligi'nde 7, elemelerde 2, Türkiye Kupası'nda 1 ve Süper Kupa’da 1 maça çıkan yıldız oyuncu, her kulvarda gol atmayı başardı.

Toplamda 16 kez skor katkısı yapan Silva, bu performansıyla Beşiktaş'ın en skorer ismi oldu.

IMMOBILE TAKİPTE

Rafa Silva'nın ardından Beşiktaş’ın gol krallığı yarışında Ciro Immobile yer alıyor. İtalyan yıldız, şu ana kadar 14 gol attı ancak asist yapmayı başaramadı.