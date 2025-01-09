Rafa Silva: Toparlanma sürecine giriyoruz

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Türkiye Kupası'nda Sivasspor'u 1-0 mağlup ederek mağlubiyet serisini sonlandıran Beşiktaş'ta galibiyet golünü atan Rafa Silva, takım olarak toparlanma sürecine girdiklerini belirtti.

Portekizli oyuncu, bu zaferin ardından takımın moral bulduğunu ve ilerleyen süreçte daha güçlü performans sergileyeceklerini ifade etti.

"EN İYİ YERDE BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Yıldız oyuncu "Sezonun bitimine uzun bir zaman var. Hangi takımın şampiyon olacağı ya da hangi takımın puan kaybedeceğini kimse bilemez. Biz kadro olarak çok iyi durumdayız. Eksiklerimiz çok ama bunu da çalışarak kapatacak gücümüz var. Üst sıralara tırmanıp ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz." dedi.