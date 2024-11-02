Rafa Silva yerde kaldı, Beşiktaş kırmızı kart bekledi
Haber Merkezi

Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlıların ev sahipliğinde Dolmabahçe'de oynanan müsabakanın ilk yarısında ise tartışmalı bir an yaşandı.

BEŞİKTAŞ İTİRAZ ETTİ, OYUN DEVAM ETTİ

Maçın 7. dakikasında Beşiktaş'ta Rafa Silva, tehlikeli bölgede yerde kaldı.

Siyah-beyazlılar, Kasımpaşalı Sadık Çiftpınar'ın Rafa Silva'ya yaptığı müdahale sonrası faul ve kırmızı kart itirazında bulundu.

Hakem Zorbay Küçük oyunu sürdürdü.

BEŞİKTAŞLILAR TEPKİLİ

Öte yandan Beşiktaşlı futbolseverler ise sosyal medyadan bu pozisyona kırmızı kart çıkmaması nedeniyle hakem Zorbay Küçük'e tepki gösterdi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

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Emre Çalışkan
Editor