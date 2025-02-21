Rafa Silva, yıldızlaşmaya devam ediyor

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Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Eyüpspor’u 3-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların ilk golünü 18. dakikada Portekizli futbolcu Rafa Silva kaydetti.

Rafa, bu golle ligdeki gol sayısını da 7’ye çıkardı. Yıldız isim ayrıca, diğer iki golde de pası veren isim oldu.

SON 3 MAÇI BOŞ GEÇMEDİ

Süper Lig’deki 22. maçına çıkan Silva, Antalyaspor’a 2, Samsunspor, Konyaspor, Alanyaspor, Trabzonspor ve Eyüpspor maçlarında da 1’er kez gol sevinci yaşadı.

Tecrübeli futbolcu, ayrıca forma giydiği son 3 karşılaşmada fileleri havalandırmayı başardı.

TÜM KULVARLARDA 12 GOL ATTI

Rafa Silva’nın, tüm kulvardaki gol sayısı ise 12’ye çıkardı.

Süper Lig, Avrupa Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Kupa’da toplam 34 mücadelede görev alan 31 yaşındaki oyuncunun 9 da asisti bulunuyor.