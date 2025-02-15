Rafa Silva'dan büyük hata! Trabzonspor golü buldu

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Süper Lig'in 24. haftası dev bir maça sahne oldu. Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlıların ev sahipliğinde Dolmabahçe'de oynanan müsabakanın ilk dakikalarında Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rafa Silva, gole sebebiyet veren büyük bir hata yaptı.

TRABZONSPOR, BANZA'YLA GOLÜ BULDU

Dakikalar 17'yi gösterdiğinde Beşiktaş yarı alanında sağ iç kulvarda topu kontrol eden Rafa Silva, sol çapraza pasını göndermek istedi ancak araya giren Edin Visca topu hızlıca ceza alanına gönderdi.

Bu pasa hareketlenen Simon Banza ceza alanını ilk metrelerinden sağ ayağıyla gelişine vurdu, meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'un solundan ağlarla gitti.

BANZA, BÜYÜK MAÇLARI BOŞ GEÇMİYOR

Fenerbahçe'ye iki, Galatasaray'a bir gol atan Banza, Beşiktaş ağlarını da havalandırdı ve bu sezon büyük maçları boş geçmedi.

Banza, Beşiktaş maçındaki golüyle birlikte Süper Lig'deki gol sayısını 14'e yükseltti.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)