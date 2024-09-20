Rafa Silva'dan çok sert tepki: Gaddarca tekme atanlara ceza verin Beşiktaş'ta performansıyla dikkat çeken Rafa Silva, yapılan 'gaddarca' müdahalelere tepki gösterdi.

Haber Merkezi

Beşiktaş'ın yıldız orta saha oyuncusu Rafa Silva, son zamanlarda aldığı sert müdahalelerden şikayetçi oldu.

Portekizli oyuncu, "Maçlar adil olmuyor. Hakem kararları ne yazık ki bizi tekmelerden korumuyor." diyerek hakemlerin müdahaleler karşısındaki tutumunu eleştirdi.

31 yaşındaki deneyimli futbolcu, "Türk futbolunun marka değerinin artması, izlenme oranlarının yükselmesi için kora kor bir mücadele olmalı. Ancak gaddarca tekme atanlara da cezası verilmeli. Hakemler de maçı gereksiz düdüklerle kesmemeli." açıklamasını yaptı.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN SAVAŞACAĞIZ"

Ligde oynadığı 4 maçta 2 gol kaydeden ve oyun zekasıyla fark yaratan Rafa Silva, şampiyonluk yarışında son ana kadar yer alacaklarını ve katıldıkları her turnuvada başarı için çabalayacaklarını belirtti.

EN FAZLA FAUL YAPILAN OYUNCU

Beşiktaş, ligde en az faule maruz kalan takımlardan biri olurken, Rafa Silva bu anlamda farklı bir durumda.

Maç başına 2.65 faul ortalaması ile ligin en çok faul yapılan oyuncusu konumunda.

Fenerbahçeli Maximin ikinci sıradayken, bir diğer Beşiktaşlı Fernandes dördüncü, eski Galatasaraylı Kerem ise üçüncü sırada yer alıyor.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)