Beşiktaş - Galatasaray derbisinde karşılıklı harika goller

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlıların ev sahipliğinde Dolmabahçe'de oynanan müsabakanın ilk yarısında Rafa Silva ve Lucas Torreira harika gollere imza attı.
RAFA SILVA'NIN GOLÜ NASIL GELİŞTİ?
Dakikalar 23'ü gösterdiğinde kaleci Mert Günok, kontrol ettiği topu hızla oyuna soktu.
Kendi ceza sahasının önünde topu alan Gedson Fernandes hemen önünde olan Joao Mario'yu gördü.
Mario biraz ilerledikten sonra sol kanattan koşu yapan Rafa Silva'ya pasını verdi.
Süratle ceza alanına hareketlenen Silva, ceza alanına girip meşin yuvarlağı sağına çektikten sonra Davinson Sanchez'i ekarte etmeyi başardı.
Çapraz pozisyonda karşı karşıya kalan Silva sağ ayağının içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı yakın direk dibinden ağlara gönderdi.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
LUCAS TORREIRA'NIN GOLÜ NASIL GELİŞTİ?
45. dakikada kalabalık şekilde rakip yarı alana yerleşen Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'dan pası alan Lucas Torreira, birkaç adım ilerledikten sonra çok uzaklardan sağ ayağının üstüyle kaleye şutunu gönderdi.
Sol üst köşeye doğru giden topa Mert Günok uzanmak istedi ancak başarılı olamayınca top ağlarla buluştu.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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