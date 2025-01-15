Rafa Silva'dan şapka çıkarttıran performans

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Beşiktaş'ın sezon başında Benfica'dan bedelsiz olarak transfer ettiği Portekizli yıldız Rafa Silva, sergilediği performansla takdir topladı.

31 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı formayla bu sezon oynanan 28 resmi maçın tamamında ilk 11'de sahaya çıkarak istikrarlı görüntüsüyle dikkat çekti.

ŞAPKAYI ÇIKARTTIRAN PERFORMANS

Hiç sakatlık yaşamayan Rafa Silva, toplamda 2 bin 451 dakika sahada kalırken 8 gol ve 5 asistle doğrudan 13 gole katkı sağladı.

Beşiktaş, şampiyonluk yarışında erken havlu atsa da Silva’nın bu üst düzey performansı, taraftarın teselli bulduğu unsurlardan biri oldu.

LİGİN EN DEĞERLİLERİNDEN

Haziran 2027'ye kadar Beşiktaş’la sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

Bu rakam, onu Süper Lig’in en değerli oyuncularından biri yapıyor.

Listenin zirvesinde ise Galatasaray’ın Napoli’den kiraladığı Victor Osimhen (75 milyon euro), Gabriel Sara (23 milyon euro) ve Fenerbahçe’den Sofyan Amrabat (22 milyon euro) yer alıyor.