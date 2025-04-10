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Haber Merkezi

Süper Lig'in 29. hafta derbi maçında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmişti.

Derbinin 23. dakikasında Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, orta sahanın solundan kaleye doğru 68 metre top sürüp, kendisini karşılayan Davinson Sanchez'in şık bir çalımla ekarte etmişti.

AYIN GOLÜ SEÇİLDİ

Silva daha sonra ise ceza sahasının sol tarafından şık bir bitirişle topu ağlarla buluşturmuştu.

Mart ayının golü seçilen pozisyonla ilgili Rafa Silva'ya bir hediye hazırlandı.

O ANIN GÖRÜNTÜSÜ HEDİYE EDİLDİ

Kulüp tesislerine giriş yapan Silva'yı durduran bir taraftar, Galatasaray maçında Davinson Sanchez'i çalımladığı anın fotoğrafını hediye etti.

O anlar böyle görüntülendi.