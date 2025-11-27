Rafa Silva'yla ilgili dikkat çeken Jose Mourinho itirafı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş'ta bir süredir Rafa Silva krizi yaşanıyor...

Portekizli yıldız, takımda kalmak istemediğini yönetime belirtti ve antrenmanlara çıkmadı.

Yaşanan krizden sonra Sergen Yalçın ve Serdal Adalı basın toplantısında Rafa Silva'ya çağrı yaparak görevini yapması talep edildi.

RAFA SILVA İTİRAFI

Ancak Portekizli oyuncu bu çağrılara cevap vermedi.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz aya kadar futbol medya sorumlusu ve iletişim koordinatörlüğü görevini yürüten Alper Yemeniciler, katıldığı sporON isimli YouTube kanalında dikkat çeken bir itirafta bulundu.

"MOURINHO GELMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Yemeniciler, "Bu sezonun başında bir sohbet sırasında Mourinho, Rafa'nın Fenerbahçe'ye gelmek istediğini söyledi. Ancak böylesine büyük bir yıldızın Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geçmesi kolay değildi, nitekim gerçekleşmedi." açıklamasını yaptı.

BENFICA'YA İSTİYOR

Öte yandan Mourinho'nun Rafa Silva'yı şu an görev yaptığı Benfica'ya istediği biliniyor.

Portekizli yıldızı kadrosunda görmek isteyen Mourinho'nun Silva'nın aklını karıştıran isim olabileceği iddiaları ise her geçen gün daha çok dillendiriliyor.