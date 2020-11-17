Rafael: İki sene önce Beşiktaş'tan teklif aldım

Başakşehir'in yeni transferi Rafael, Okan Buruk'tan Beşiktaş'a, Alex de Souza'dan ManU'ya kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Başakşehir'in Breziyalı sağ beki Rafael, yayıncı kuruluş beIN Sports'a konuştu.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza'nun idollerinden biri olduğunu belirten 30 yaşındaki futbolcu, ayrıca Beşiktaş'ın kendisine 2 yıl önce teklifte bulunduğunu da söyledi.

Rafael'in sözleri şu şekilde:

OKAN BURUK'UN VİZYONU

"Başakşehir'de çok mutluyum, beklentilerimi karşıladı. Galibiyetlerle havamızı yakaladık. Gelmeden Okan hoca ile görüştüm, takımın vizyonunu ve misyonunu bana çok iyi aktardı. Fikirlerimizin örtüştüğünü gördüm. Verdiğim performansla da karşılığını verdiğimi düşünüyorum."

"MANU ESKİ YUVAM"

"Manchester United'a karşı oynamak harikaydı. Orası eski yuvam, harika sezonlar geçirdim. Şampiyonlar Ligi'nde onlara karşı oynamak harika hissettirdi. Rakibimiz olduklarını öğrendiğimde çok mutlu oldum. Benim için özel bir maç oldu."





"BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF ALMIŞTIM"

"Lyon'da oynarken Beşiktaş'a karşı oynamıştım. Stattan tüm oyuncular çok etkilenmişti. Çok gürültülü, ateşli bir taraftar grubu vardı. Sonunda tur atlatan biz olmuştuk, o önemliydi. Türkiye'den daha önce de teklif aldım, Beşiktaş'tan iki sene önce ve buraya gelmeden önce teklif aldım."

"ALEX İDOLLERİMDEN BİRİ"

"Türk futbolu hakkında bilgim var. Çok çılgın, coşkulu bir taraftar topluluğuna sahip bir lig. Birçok Brezilyalı Türkiye'de oynadı. Alex, Fenerbahçe'de oynadı, benim idollerimden biri o. Gerek futbolculuk yönü, gerek karakteri üst seviyede. Muazzam bir oyuncuydu."





"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

"Taraftarlar tarafından iyi karşılandım, çok olumlu mesajlar aldım. Sezon sonunda takımı şampiyon yapmak ve Başakşehir taraftarlarını mutlu etmek istiyorum."