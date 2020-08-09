Rahmi Koç Beşiktaş'a 10 milyon TL bağış yaptı

Rahmi Koç Beşiktaş'a 10 milyon TL bağış yaptı

Kanal D'de canlı yayınlanan Ödül Senin gecesine ilk bağışı yapan isim 10 milyon TL ile Rahmi Koç oldu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kanal D'de canlı yayınlanan Ödül Senin gecesine ilk bağışı yapan ismin Rahmi Koç olduğunu açıkladı.

RAHMİ KOÇ'TAN 10 MİLYON TL

Rahmi Koç'un bağışını duyuran Ahmet Nur Çebi, "Camiamızın ağabeyi dediğimiz yaşça çok büyük olan, Beşiktaş'a her zor gününde destek olmuş Sayın Rahmi Koç'un 10 milyon TL katkı vererek başlayacağını duyuyorum." açıklamasını yaptı.



"YÖNETİMDEN 5, BENDEN 5 MİLYON TL"

Beşiktaş Başkanı, "Yönetim kurulum 5 milyon TL bağışta bulunuyor. Ben de Beşiktaş Başkanı olarak 5 milyon TL bağışta bulunuyorum." dedi.

BU GECE BİZİM İÇİN FARKLI VE ÖNEMLİ

Etkinlik öncesi konuşan Ahmet Nur Çebi, "Bu gece bizim için farklı ve önemli. Bize burada destek veren herkese teşekkür ediyorum.

Biz bugüne kadar Beşiktaş'ın zor günlerini taşımaya karar verdik. Hep beraber olmalıyız.

Bu taşın altına hepimiz elimizi koymalıyız. İmkanı olanlar ellerini gevşetsinler bu akşam." dedi.



Ahmet Nur Çebi, "Tüm Beşiktaşlılar'dan ve özellikle iş insanlarından, biraz imkanı fazla olan insanlar Beşiktaş'ın bu süreci rahat geçirebileceği bir ortam yaratmalarını istiyorum. 300 bine yakın SMS atıldı." ifadelerini kullandı.