Rahmi Koç'tan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'a ziyaret Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'ı ziyaret etti.

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3 Aralık 2023 tarihinde Ahmet Nur Çebi'nin görevini bırakmasının ardından Serdal Adalı ile girdiği seçim yarışını kazanarak Beşiktaş'ın 35. Başkanı olan Hasan Arat, Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç ile bir araya geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp binasında gerçekleştirilen ziyarette yönetim kurulu üyeleri, Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, takım kaptanı Necip Uysal ile eski futbolcular katıldı.

Kulübün yaşayan en eski üyesi olan Rahmi Koç, başkanlığa seçilmesinden dolayı tebrik ettiği Hasan Arat ile yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diledi.

Müze gezisi yapıldı

Hasan Arat'ın Rahmi Koç'a Cumhuriyet'in 100. yılı için özel olarak hazırlanan 100 sırt numaralı forma hediye ettiği ziyarette, daha sonra Beşiktaş JK Müzesi gezildi.

Müzede kendisi için hazırlanan özel köşedeki eserleri inceleyen Koç, Tüpraş Stadyumu temalı pastayı kesip katılımcıların ve siyah-beyazlı taraftarların yeni yılını kutladı.

"Kulübün sana ihtiyacı var"

Beşiktaş Kulübü'nün efsane başkanı Süleyman Seba köşesiyle yan yana olan kendisine ait köşe için teşekkür eden Rahmi Koç, Hasan Arat'a "Kulübün sana ihtiyacı var." sözleriyle veda etti.