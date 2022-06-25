Rahmi Koç'tan Beşiktaş'a sponsorluk desteği

Beşiktaş'ın kongre üyesi olan Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, şirkete ait beyaz eşya firmasının sponsorluğunu yeniledi. Siyah-beyazlılar üç yılda 5 milyon euro kazanacak.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yönetim kurulu başkan vekili olduğu Koç Holding bünyesindeki beyaz eşya firması Beşiktaş’a olan sponsorluğunu yeniledi.

Beşiktaş’tan yapılan açıklamada şirketin üç yıl için 5 milyon euro+KDV (92 milyon lira) civarında bir parayla takıma destek verdiğini dile getirdi.

Beşiktaş Kongre Üyesi Rahmi Koç’un desteğiyle başlayan birliktelik bu anlaşmayla birlikte devam etmiş oldu.





Siyah-beyazlılardan açıklama

Kulüpten yapılan açıklamalar şu şekilde;

“Beşiktaş Futbol A.Ş., Futbol A Takımımızın forma sırt sponsorluğu için Arçelik Pazarlama A.Ş. (BEKO) ile anlaşmaya varıldığını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

Şirketimiz ile Arçelik Pazarlama A.Ş. arasında, Profesyonel Futbol A Takımı Forma Sırt Sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2022-2023, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için toplam 5 milyon Euro + KDV değerinde anlaşma sağlanmıştır.”