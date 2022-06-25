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    Rahmi Koç'tan Beşiktaş'a sponsorluk desteği

    Rahmi Koç'tan Beşiktaş'a sponsorluk desteği

    Beşiktaş'ın kongre üyesi olan Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, şirkete ait beyaz eşya firmasının sponsorluğunu yeniledi. Siyah-beyazlılar üç yılda 5 milyon euro kazanacak.
    • 25.06.2022 - 10:58
    • Güncelleme : 25.06.2022 - 11:31
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    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yönetim kurulu başkan vekili olduğu Koç Holding bünyesindeki beyaz eşya firması Beşiktaş’a olan sponsorluğunu yeniledi.

    Beşiktaş’tan yapılan açıklamada şirketin üç yıl için 5 milyon euro+KDV (92 milyon lira) civarında bir parayla takıma destek verdiğini dile getirdi.

    Beşiktaş Kongre Üyesi Rahmi Koç’un desteğiyle başlayan birliktelik bu anlaşmayla birlikte devam etmiş oldu.

    Rahmi Koç tan Beşiktaş a sponsorluk desteği #1

    Siyah-beyazlılardan açıklama

    Kulüpten yapılan açıklamalar şu şekilde;

    “Beşiktaş Futbol A.Ş., Futbol A Takımımızın forma sırt sponsorluğu için Arçelik Pazarlama A.Ş. (BEKO) ile anlaşmaya varıldığını KAP’a bildirdi.

    Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

    Şirketimiz ile Arçelik Pazarlama A.Ş. arasında, Profesyonel Futbol A Takımı Forma Sırt Sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2022-2023, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için toplam 5 milyon Euro + KDV değerinde anlaşma sağlanmıştır.”

    Rahmi Koç tan Beşiktaş a sponsorluk desteği #2

    Rahmi Koç tan Beşiktaş a sponsorluk desteği #3


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