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- Rahmi Koç'tan Beşiktaş'a sponsorluk desteği
Rahmi Koç'tan Beşiktaş'a sponsorluk desteği
- 25.06.2022 - 10:58
- Güncelleme : 25.06.2022 - 11:31
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yönetim kurulu başkan vekili olduğu Koç Holding bünyesindeki beyaz eşya firması Beşiktaş’a olan sponsorluğunu yeniledi.
Beşiktaş’tan yapılan açıklamada şirketin üç yıl için 5 milyon euro+KDV (92 milyon lira) civarında bir parayla takıma destek verdiğini dile getirdi.
Beşiktaş Kongre Üyesi Rahmi Koç’un desteğiyle başlayan birliktelik bu anlaşmayla birlikte devam etmiş oldu.
Siyah-beyazlılardan açıklama
Kulüpten yapılan açıklamalar şu şekilde;
“Beşiktaş Futbol A.Ş., Futbol A Takımımızın forma sırt sponsorluğu için Arçelik Pazarlama A.Ş. (BEKO) ile anlaşmaya varıldığını KAP’a bildirdi.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:
Şirketimiz ile Arçelik Pazarlama A.Ş. arasında, Profesyonel Futbol A Takımı Forma Sırt Sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2022-2023, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için toplam 5 milyon Euro + KDV değerinde anlaşma sağlanmıştır.”