Rahmi Vardı, Boupendza ile İrfan Can'ı kıyasladı

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Fenerbahçe'nin devre arasında Boupendza yerine İrfan Can Kahveci'yi transfer ederek hata yaptığını söyledi.

Samatta, Ademi ve Cisse'den istediği verimi alamayan Fenerbahçe, devre arasında Boupendza için Hatayspor'un kapısını çalmış ancak transfer gerçekleşmemişti.

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, sarı-lacivertlilerin ocak ayında Boupendza için harcayacağı parayı İrfan Can Kahveci'ye vererek hata yaptığını iddia etti.

Soru: Fenerbahçe İrfan Can için 8 milyon euro civarı bir bedel ödedi. Golcü sorunları da net şekilde görülüyor. Bir spor adamı olarak fikrinizi merek ediyorum. Bu rakamlar Boupendza için verilse Fenerbahçe nasıl bir performans alırdı?

"3 TANE İRFAN CAN EDER"

Hürriyet'e konuşan Vardı, "Dünyada golcü sorunu var, bu Fenerbahçe’ye has bir durum değil. Boupendza 3 tane İrfan Can eder. Boupendza sakatlığı dolayısıyla çekildi, iki haftadır gol atamıyoruz. Boupendza Fenerbahçe kadrosunda olsaydı, güzel bir performans gösterebilirdi. Sıradan bir forvet değil, bir anda defansta, ikinci bölgede, üçüncü bölgede görülebiliyor." ifadelerini kullandı.