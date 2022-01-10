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Rakiple çarpışan kalecinin kaburgası çatladı

Rakiple çarpışan kalecinin kaburgası çatladı

Denizlispor ile Göztepe arasında oynanan ve konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona eren Gelişim Ligi maçının 72’nci dakikasında, rakip oyuncu ile çarpışan kalecinin kaburgası çatladı.