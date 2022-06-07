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Ramadan Sobhi, Beşiktaş yolunda
- 07.06.2022 - 09:57
- Güncelleme : 07.06.2022 - 10:55
Beşiktaş'ta, Cyle Larin ile yolların ayrılması ve Kevin N'Koudou'nun bir türlü beklenen verimi verememesinden dolayı sol kanat için arayışlar sürüyor...
Siyah-beyazlılar, eski oyuncusu Ahmet Hassan'ın önerdiği Ramadan Sobhi için girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor.
Fanatik'te yer alan habere göre; Mısırlı oyuncunun özellikle hücumun iki kanadında da oynayabilmesi sebebiyle siyah-beyazlı ekibin, bu transferi bitirme konusunda bir hayli istekli olduğu öğrenildi.
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Pyramids takımında oynayan yıldız oyuncu, teknik ekibin onayından geçti. Siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki futbolcunun transferi için 2.5 milyon euroluk bonservis bedeli ve sonraki satıştan pay önerisinde bulunacak.
Sobhi, bu sezon çıktığı 22 maçta 2 kez rakip fileleri havalandırırken, 4 de gol pası verdi.
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