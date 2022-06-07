Ramadan Sobhi, Beşiktaş yolunda

Cyle Larin ve Kevin N'Koudou'dan bekleneni alamayan Beşiktaş, Mısır'da forma giyen ve daha önce Galatasaray'ın gündeminde olan Ramadan Sobhi'yi kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaş'ta, Cyle Larin ile yolların ayrılması ve Kevin N'Koudou'nun bir türlü beklenen verimi verememesinden dolayı sol kanat için arayışlar sürüyor...

Siyah-beyazlılar, eski oyuncusu Ahmet Hassan'ın önerdiği Ramadan Sobhi için girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor.

Fanatik'te yer alan habere göre; Mısırlı oyuncunun özellikle hücumun iki kanadında da oynayabilmesi sebebiyle siyah-beyazlı ekibin, bu transferi bitirme konusunda bir hayli istekli olduğu öğrenildi.

Valerien Ismael onayladı

Pyramids takımında oynayan yıldız oyuncu, teknik ekibin onayından geçti. Siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki futbolcunun transferi için 2.5 milyon euroluk bonservis bedeli ve sonraki satıştan pay önerisinde bulunacak.

Sobhi, bu sezon çıktığı 22 maçta 2 kez rakip fileleri havalandırırken, 4 de gol pası verdi.

Beşiktaş'ın istediği Ramadan Sobhi'nin klas hareketleri VİDEO

