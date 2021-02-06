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    Rambo Okan, Abdurrahim Albayrak'a saldırdı

    Rambo Okan, Abdurrahim Albayrak'a saldırdı

    Rambo lakaplı Fenerbahçeli taraftar Okan Güler, derbinin ardından sarı-kırmızılıların ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'a saldırdı.
    • Haber Merkezi
    • 06.02.2021 - 21:33
    • Güncelleme : 06.02.2021 - 21:43
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    Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

    Mostafa Mohamed'in golüyle ezeli rakibini 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılarda, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, karşılaşmanın ardından röportaj vermeye hazırlanırken tatsız bir olay yaşadı.

    "NE YÜZLE GELDİN?"

    'Rambo' lakaplı Fenerbahçe taraftarı Okan Güler, stat çıkışında konuşan Albayrak’a "Ne yüzle geldin, ne yüzle geldin" diyerek saldırıda bulunmaya çalıştı.

    Spor şube ekipleri, taraftarı yaka paça alandan uzaklaştırdı.

    Rambo Okan, Abdurrahim Albayrak'a saldırdı - VİDEO

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