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    Rambo Okan, Ali Koç'tan makas aldı

    Rambo Okan, Ali Koç'tan makas aldı

    Fenerbahçe Kulübü'nün bayramlaşma töreninde sarı-lacivertliler arasında Rambo Okan lakabıyla tanınan taraftar, Başkan Ali Koç'un yanağından makas almak istedi.
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2020 - 14:58
    • Güncelleme : 03.08.2020 - 14:58
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    Rambo Okan, Ali Koç'tan makas aldı

    Fenerbahçe Kulübü'nde Kurban Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma töreni Faruk Ilgaz Tesisleri’nde, koronavirüs salgını nedeniyle gerekli önlemler alınarak gerçekleştirildi.

    Törene yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük, başkan Ali Koç, genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan, yüksek divan, genel kurul ve yönetim kurulu üyeleri ile amatör branşlardan sporcular katıldı.

    Rambo Okan, Ali Koç'tan makas aldı #1

    ALİ KOÇ'TAN MAKAS ALDI

    Öte yandan Fenerbahçeliler arasında Rambo Okan olarak bilinen Okan Güler de sarı-lacivertli kulübün bayramlaşma töreninde yer aldı.

    Rambo Okan'ın, Başkan Ali Koç ile bayramlaştığı sırada yanağından makas alması dikkat çekti.

    Rambo Okan, Ali Koç'tan makas aldı - İZLE

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