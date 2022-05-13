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    Rambo Okan, Trabzonspor bayrağını köprüden indirdi

    Rambo Okan, Trabzonspor bayrağını köprüden indirdi

    Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından İstanbul Boğazı'na asılan bordo-mavili bayrağı, ‘Rambo Okan’ lakaplı Fenerbahçe taraftarı Okan Güler, Boğaz'dan indirmeyi başardı.
    • 13.05.2022 - 15:30
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 15:54
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    Süper Lig'de bitime üç hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, zaferini dünyanın dört bir yanında kutladı.

    Trabzonspor, İstanbul Boğazı'na da bordo-mavili bayrak asmıştı.

    Bayrağa Fenerbahçeli fanatik taraftar Okan Güler'den çok tepki gelmişti.

    İki kez daha denemişti

    İki kez bayrağı kesmek üzereyken gözaltına alınan ve Trabzonspor bayrağının bir kısmını kesen ‘Rambo Okan’ lakaplı Okan Güler, sonrasında intihar etmeye kalkmıştı. Polis ekiplerinin çabası sonrası ikna edilen Rambo Okan, işlemlerin yapılması için karakola götürülmüştü.

    Rambo Okan, Trabzonspor bayrağını köprüden indirdi #1

    Bayrağı indirdi

    Rambo Okan, üçüncü kez gece geç saatlerde gittiği köprüde bu kez bayrağı kesti.

    Trabzonspor bayrağını kestiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Okan Güler’in görüntüleri, kısa sürede viral hale geldi.

    Rambo Okan, Trabzonspor bayrağını köprüden indirdi İZLE


    Rambo Okan, Trabzonspor bayrağını köprüden indirdi #2


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