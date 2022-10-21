Petrol
92.71
0.36%
Euro
18.1616
-0.26%
Dolar
18.5869
-0.11%
Altın
968.87
-0.45%
Borsa
3901
0.00%
Bitcoin
360.156
-0.15%
BTXN Coin
9.52
1.06%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 11 C
    Rambo Okan Trabzonsporlu taraftarlara dava açtı: 10 milyon TL kazanabilir

    Rambo Okan Trabzonsporlu taraftarlara dava açtı: 10 milyon TL kazanabilir

    Fenerbahçe amigolarından Rambo Okan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Trabzonspor bayrağını kesmesi sonucu aldığı hakaretler sebebiyle Trabzonsporlu taraftarlara tazminat davası açtı.
    • 21.10.2022 - 06:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçeliler tarafından Rambo Okan olarak bilinen ve bir şekilde sürekli gündemde olmayı başaran Okan Güler, yeni bir olayla daha karşımızda.

    Trabzonspor'un şampiyon olması üzerine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan Trabzonspor bayrağını kesen Rambo Okan bir süre sosyal medyada konuşulmuştu.

    Trabzonsporlulara tazminat davası açtı

    Olayın ardından sosyal medya üzerinden binlerce hakaret ve küfür aldığını söyleyen Rambo Okan, Trabzonsporlu taraftarlara tazminat davası açtığını açıkladı.

    Rambo Okan Trabzonsporlu taraftarlara dava açtı: 10 milyon TL kazanabilir - Video

    "Bıktım artık küfür etmeyin"

    Show Haber'den Serhat Alaattinoğlu'na konuşan Rambo Okan, "Hakaretlerden artık usandım" dedi. Kendisine sosyal medyadan yapılan hakaret ve küfürlerin karşısında milyonluk tazminat davaları açan Rambo Okan şöyle konuştu:

    "Küfür etmeyin, bıktım artık yeter, kafamda yara oldu. Benim bir Allahım, bir Fenerim var."

    Rambo Okan Trabzonsporlu taraftarlara dava açtı: 10 milyon TL kazanabilir #1

    "Parasında, pulunda değilim"

    Açtığı davalardan 10 milyon lira tazminat kazanma ihtimali olan Rambo Okan konuşmasını şöyle sürdürdü:

    "Ben parasında pulunda değilim, küfür edilmesin, rahmetli babam da Trabzonludur. Köprüdeki bayrağı kesmeyecektim, Bağdat Caddesi'nde bizim bayrağımızı kestiler, arabaları taşladılar, o yüzden yaptım."

    Rambo Okan Trabzonsporlu taraftarlara dava açtı: 10 milyon TL kazanabilir #2

    "Davaları kazanırsam ev alacağım"

    Savcılığa yaklaşık 3 bin dosya sunan Rambo Okan, tazminat zengini olduğu takdirde yapacağı işleri şöyle anlattı:

    "Amacım para kazanmak değil, analara, babalara küfür edilir mi? Avukatım tespit etti. Kazanırsam ev alacağım kendime. Ablamın durumu kötü, ona da yardım edeceğim."

    Rambo Okan Trabzonsporlu taraftarlara dava açtı: 10 milyon TL kazanabilir #3


    Erden Timur: GS TV'de herkes adalet arayabilecek
    Futbol

    Erden Timur: GS TV'de herkes adalet arayabilecek

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Advertorial

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    Doğalgaz faturasını düşürmek için bu yöntemler işinize yarayacak! Perde ayrıntısına dikkat
    Gündem

    Doğalgaz faturasını düşürmek için bu yöntemler işinize yarayacak! Perde ayrıntısına dikkat

    Görüş Bildir