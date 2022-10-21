Fenerbahçe amigolarından Rambo Okan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Trabzonspor bayrağını kesmesi sonucu aldığı hakaretler sebebiyle Trabzonsporlu taraftarlara tazminat davası açtı.

Fenerbahçeliler tarafından Rambo Okan olarak bilinen ve bir şekilde sürekli gündemde olmayı başaran Okan Güler, yeni bir olayla daha karşımızda.

Trabzonspor'un şampiyon olması üzerine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan Trabzonspor bayrağını kesen Rambo Okan bir süre sosyal medyada konuşulmuştu.

Trabzonsporlulara tazminat davası açtı

Olayın ardından sosyal medya üzerinden binlerce hakaret ve küfür aldığını söyleyen Rambo Okan, Trabzonsporlu taraftarlara tazminat davası açtığını açıkladı.

Rambo Okan Trabzonsporlu taraftarlara dava açtı: 10 milyon TL kazanabilir - Video

"Bıktım artık küfür etmeyin"

Show Haber'den Serhat Alaattinoğlu'na konuşan Rambo Okan, "Hakaretlerden artık usandım" dedi. Kendisine sosyal medyadan yapılan hakaret ve küfürlerin karşısında milyonluk tazminat davaları açan Rambo Okan şöyle konuştu:

"Küfür etmeyin, bıktım artık yeter, kafamda yara oldu. Benim bir Allahım, bir Fenerim var."





"Parasında, pulunda değilim"

Açtığı davalardan 10 milyon lira tazminat kazanma ihtimali olan Rambo Okan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben parasında pulunda değilim, küfür edilmesin, rahmetli babam da Trabzonludur. Köprüdeki bayrağı kesmeyecektim, Bağdat Caddesi'nde bizim bayrağımızı kestiler, arabaları taşladılar, o yüzden yaptım."





"Davaları kazanırsam ev alacağım"

Savcılığa yaklaşık 3 bin dosya sunan Rambo Okan, tazminat zengini olduğu takdirde yapacağı işleri şöyle anlattı:

"Amacım para kazanmak değil, analara, babalara küfür edilir mi? Avukatım tespit etti. Kazanırsam ev alacağım kendime. Ablamın durumu kötü, ona da yardım edeceğim."