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    Rangers, Celtic'i tek golle mağlup etti

    İskoçya Ligi Premiership'te 4. hafta mücadelesinde Old Firm derbisinde Rangers, konuk ettiği Celtic'i 1-0 mağlup etti ve üst üste 2. galibiyetini aldı.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2021 - 16:30
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    Rangers, Celtic'i tek golle mağlup etti

    İskoçya Ligi Premiership'te 4. hafta karşılaşması Old Firm derbisine sahne oldu. Rangers, Celtic'i konuk etti.

    RANGERS'TAN TEK GOL

    Ibrox Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Rangers'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

    Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 66. dakikada Helander kaydetti.

    Bu sonucun ardından Rangers, üst üste 2. galibiyetini aldı ve puanını 9'a yükselterek 3. sırada yer aldı. 2 maç aradan sonra kaybeden Celtic ise 6 puanla 6. sırada yer buldu.

    Rangers, gelecek hafta St. Johnstone deplasmanına gidecek. Celtic ise Ross County'i ağırlayacak.

    Rangers, Celtic i tek golle mağlup etti #1

    RANGERS, OLD FIRM'DE KAYBETMİYOR

    Rangers; Celtic ile oynadığı son 7 maçın 6'sını kazandı, 1 maç ise berabere bitti.

    Rangers, Celtic i tek golle mağlup etti #2

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