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Rangers, Celtic'i tek golle mağlup etti

Rangers, Celtic'i tek golle mağlup etti

İskoçya Ligi Premiership'te 4. hafta mücadelesinde Old Firm derbisinde Rangers, konuk ettiği Celtic'i 1-0 mağlup etti ve üst üste 2. galibiyetini aldı.