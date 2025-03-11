Rangers-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, çeyrek final bileti alabilmek için deplasmanda Rangers'la karşılaşacak.

İlk maçta rakibine 3-1 kaybeden sarı-lacivertliler, İskoçya'da farklı kazanıp bir üst tura yükselmek istiyor.

Mücadele öncesi ise UEFA, Rangers-Fenerbahçe maçını yönetecek hakemi duyurdu.

NORVEÇLİ HAKEM ESKAS YÖNETECEK

Buna göre Rangers-Fenerbahçe karşılaşmasını Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas yönetecek.

Eskas'ın yardımcılıklarını yine aynı federasyondan Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin yapacak.

Maçın dördüncü hakemi Rohit Saggi olurken VAR'da daha önce Süper Lig'de de görev yapan Pol van Boekel yer alacak. AVAR'da ise Christian Dingert bulunacak.

2 HAKEM DE TANIDIK

Öte yandan karşılaşmayı yönetecek orta hakem Eskas, daha önce 27 Ağustos'ta oynanan Galatasaray-Young Boys maçını yönetmişti.

Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor-Galatasaray maçında VAR hakemi olarak görev yapan Pol van Boekel, geçtiğimiz sezon Konyaspor-Galatasaray ve Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarında VAR'da yer almıştı.